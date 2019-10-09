قطر تتعهد بتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لمُساعدة السودان

الخرطوم _ (اليوم التالي)

أكدت دولة قطر دعمها ومساندتها للسودان، حكومة وشعباً، وتسخير علاقاتها الإقليمية والدولية لتقديم كافة المساعدات من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان.

وأوضح مبعوث وزير خارجية قطر لشؤون التسوية والنزاع دكتور مطلق القحطاني في تصريحات صحفية عقب لقائه عضو مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم “الأربعاء” أن اللقاء كان ايجابياً ومثمراً تطرق لكثير من القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار في السودان، وقال القحطاني “لاشك أن السودان يواجه تحديات كبيرة من أهمها وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار”، وأضاف “قطر على استعداد لتقديم كل ما في وسعها من خلال علاقاتها وشراكاتها الدولية لدعم السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والامن”.

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ونوه المطلق إلى أن السودان يحتاج إلى معالجة اسباب الصراع و ملفات النازحين واللاجئين واعادة تأهيل ودمج المقاتلين.

وأعلن مبعوث الخارجية القطرية استعداد قطر لدعم جهود الحكومة السودانية في معالجة قضية الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

و أشار المبعوث القطرى الى التحديات التى تحملها السنوات القادمة، وأعرب عن ثقته فى قدرة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق السلام والاستقرار بما يحقق تطلعات واحلام الشعب السوداني.

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