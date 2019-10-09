صندوق الإسكان يعد مؤشرات وطنية للإسكان بالسودان

اوضح المهندس مستشار زين العابدين عمر حسين المدير التنفيذي للصندوق القومي لللاسكان والتعمير المكلف اهمية تحديد وإعداد المؤشرات الوطنية للاسكان حتى ينطلق العمل في السودان بصورة اكثر علمية وفاعلية في مجال الاسكان بالاستناد على قواعد البيانات

والمعلومات التي سيتم الحصول عليها وبناء على المؤشرات التي سيتم انتاجها وتحديدها مشيرا الى أن الكثير من الدول قد سبقتنا في اعداد مؤشراتها الوطنية للاسكان.

اوضح خلال مخاطبته الاجتماع الاول للجنة اعداد المؤشرات الاسكانية في السودان برئاسة الدكتور أحمد طه محمد الصغير بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من كليات الهندسة والصندوق والجهاز المركزي للاحصاء إن انعقاد اللجنة يجيء والصندوق يسعى لأن يكون احتفاله باليوم العالمي للموئل هذا العام مشتملا على فعاليات تسهم في الارتقاء بالاداء، مشيرا الى اهمية مخرجات عمل اللجنة في تحديد مؤشرات تساعد الجهات المختصة بالقيام بدورها المطلوب منها.

وزاد رئيس اللجنة انهم سيسعون بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للعمل علي إعداد وانتاج المؤشرات التي ستساهم بدورها في التوصل الي مقترح يساعد في اعداد سياسة وخطة للاسكان قومية وخطط على مستوى الولايات مستوعبة ارتباط قطاع الاسكان بالتنمية الحضرية وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يستهدف توفير السكن اللائق والامن والمقدور عليه.

وقد استعرضت اللجنة اختصاصاتها واتفقت على منهج لعملها وان تركز اللجنة خلال الفترة المقبلة في عملها على جمع البيانات والمعلومات التي تتعلق بقضايا الاسكان في السودان من شتى المصادر توطئة لتحليلها والاستفادة منها في التوصل الي وضع الاساس لتصميم قواعد البيانات وانتاج المؤشرات الخاصة بقطاع الاسكان في السودان.

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