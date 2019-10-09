دورة السياحة والفندقة بالقضارف تواصل أعمالها

بحضور دكتور جعفر عثمان ممثل اللجنة الوطنية لليونسكو ودكتور ليلى عثمان ممثل وزارة السياحة والآثار الاتحادية والعقيد التوم العباس أبو الحسن مدير الإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية النيل الأزرق واصلت الورشة التدريبية للإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية القضارف والتي بدأت أعمالها يوم أمس بقاعة تدريب الإدارة العامة للتدريب والإصلاح الإداري بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو، واصلت أعمالها اليوم.

حيث قدمت كل مجموعة من المشاركين خطتها في مجال المرافق السياحية والفنادق وكيفية الترويج السياحي واستجلاب الرواد في مجال السياحة، إضافة للاستثمار في المرافق السياحية. وتمت مناقشة أعمال اللجان وذلك للوصول لمنهجية تدعم السياحة بولاية القضارف.

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وفي السياق ذاته أكدت جواهر داوؤد مدير الإدارة العامة للسياحة والآثار بولاية القضارف لـ(سونا) أن الورشة ستواصل أعمالها حتى يوم غدٍ الخميس بتخريج الدارسين واستصدار التوصيات والمقترحات للوصول لترقية السياحة بالولاية.

سونا

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