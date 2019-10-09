الجزيرة مؤهلة لتحقيق الأمن الغذائي للسودان

أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن الجزيرة غنية بمواردها مؤهلة لتحقيق الأمن الغذائي للسودان وزيادة الناتج القومي.

وأعلن لدى مخاطبته صباح اليوم بقرية الدنقيلة بمحلية جنوب الجزيرة اللقاء الجماهيري الذي أقيم على شرف تكريم الشهيد ملازم أول نجم الدين جبارة محمد إبراهيم بحضور مدير شرطة الولاية وقائد ثاني الفرقة الأولى مشاة ومدير جهاز المخابرات العامة ومحافظ مشروع الجزيرة ووكيل الري، أن مطالب أهل القرية حقوق واجبة التنفيذ .

وقطع بالتزام حكومة الولاية بتكملة الطريق الذي يربط القرية بالطريق القومي مدني — سنار بطول 3 كيلو مترات ومعالجة قضايا الصحة والتعليم ..

من جانبه، أعلن الأستاذ معتصم عمر خالد ممثل المنطقة دعمهم للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية. وقال إن القرية بها 3 مدارس أساس و مدرستان ثانويتان و300 مزارع يتبعون لمشروع الجزيرة و50 مزرعة على الشريط النيلي معددا احتياجات القرية من الخدمات ..

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على صعيد آخر، وجه الوالي لدى زيارته سوق ومستشفى وقسم الشرطة بمدينة الحاج عبد الله بإغلاق زنك اللحوم لعدم مطابقته للشروط الصحية .

وشدد على ضرورة تجفيف جميع المياه الراكدة وإنفاذ حملات إصحاح البيئة وإزالة كافة المظاهر السالبة معلنا التزامه بتأهيل مستشفى الحاج عبدالله وإكمال المعدات بالتنسيق مع وزارة الصحة .

ودعا جميع مكونات المجتمع إلى العمل معا من أجل خدمة المنطقة والتنسيق مع القوات النظامية في متابعة السلع المدعومة ومراقبتها .

سونا

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