لجنة المعلمين تهدد بتنفيذ وقفة احتجاجية

الخرطوم _ (اليوم التالي)

هددت لجنة المعلمين بتنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم المشروعة، وبحسب قمرية عمر، عضو اللجنة التي تحدثت في مؤتمر صحفي بمقر تجمع المهنيين بالخرطوم نهار اليوم (الأربعاء)، فإن اللجنة كانت قد سلمت وزير مجلس الوزراء عمر مانيس مذكرة تحوى المطالب، تبدأ بتعيين وكيل للوزارة من التعليم العام، وتعيين مديرين عامين للتربية في كل ولايات السودان، والغاء العمل يوم السبت، والغاء قانون النقابات 2010، وقانون الاتحادات للعام 2004، وطالبت بضرورة الإسراع في تقديم المتورطين في مجزرة طلاب ثانويات الأبيض للعدالة وحل حزب المؤتمر الوطني.

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