الغرف الصناعية تدعو للاستفادة من الطاقة الشمسية

اكد الدكتورعباس علي السيد الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية تمتع السودان بموارد الطاقات المتجدده مطالبا باهمية الاستفادة منها وتوظيفها.

ودعا الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية خلال تدشين مبادرة الطاقات المتجدده التي ينظمها إتحاد الغرف الصناعية بالتعاون مع خبراء الطاقات المتجدده وممثلي لجان المقاومة السودانية بالأحياء بمقر الاتحاد ،دعا الى اهمية توظيف الطاقة الشمسية في القطاع السكني والخدمي ،مشيرا الى تكوين مجلس استشاري يضم الجهات ذات الصلة ليكون بديلاً هام واساسي ومنطلق للنهضة الاقتصادية الشاملة في السودان.

ونادي السيد بضرورة التفاعل مع تجربة الطاقات البديلة وباعتبارها فرصة جاذبة لتمويل القطاع السكني في استخدامات الطاقة الشمسية ،مطالبا بتكوين محفظة تمويلية لتمويل الشركات الداعمه والمموله للمشروع.

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واستعجل الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنفاذ مبادرة (كهربتك عندك) والتي تستهدف إحداث إختراق يمكن المواطنين من استقرار الامداد الكهربائي بتكلفة اقتصادية والتوسع في زيادة الانتاج الكهربائي وتوفير طاقة للشبكة القومية .

من جانبة كشف ممثل منظمة الامم المتحدة للبئية، أن السودان هو من أنسب الدول لإنتاج الطاقات المتجددة للإستفادة منها في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والسكنية.

سونا

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