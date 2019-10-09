وزيرة التعليم العالي تؤكد صعوبة المهمة والتكليف لمديري الجامعات.

التيارنت / أنعام ادم

اكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار الزين صغيرون على صعوبة المرحلة القادمة والمهام الصعبة في ادارة شأن الجامعات الحكومية وذلك لدى لقائها مديري الجامعات الجدد اليوم الاربعاء…مؤكدة في حديثها معهم ان اختيارهم استند على ميثاق الحرية والسلام والعدالة …لافتة الى ضرورة مراجعة لوائح ونظم الجامعات واخنيار عمداء الطلاب …واتحادات الطلاب وادارة الحرس الجامعي والوحدات الجهادية ….بما يمكن من ممارسة العملية التعليمية للطلاب بصورة مستقرة ومطمئنة .. مشيرة الى الاهتمام بأمر سكن هؤلاء الطلاب وجعله من الاولويات في المرحلة المقبلة … مؤكدة على تاريخ فتح الجامعات في هذا اكتوبر الحالي …

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