(الدعم السريع) تضبط حاوية حبوب مخدرة تقدر باكثر من 315 مليون ريال سعودي في طريقها الى السعودية

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الخرطوم: الصيحة الآن

تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع من ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة على متن حاوية قادمة من سوريا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بأكثر من 315 مليون ريال سعودي .

ووصف نائب رئيس المجلس السيادي ،قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ( حميدتي) العملية بالنوعية ، وكشف عن ضبط كافة أفراد الخلية الإجرامية ، مشيراً إلى أنهم أجانب من بينهم سودانيين.

واكد دقلو خلال وقوفه على (الحاوية) المستخدمة في نقل شحنة الحبوب المخدرة ، أن السودان أصبح درع العالم في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح، وقال : السودان يعمل الآن إنابة عن العالم في مكافحة هذه الجريمة .

وطالب دقلو المجتمع الدولي بدعم السودان لمواجهة الجريمة العابرة المنظمة ، لافتاً إلى أن عملية تهريب الحبوب المخدرة إقليمية ، وأن السودان دولة معبر ولا علاقة له بالشحنة ، وقال : ليس لدينا الإمكانات للكشف عن مثل هذه الجرائم التي تحتاج إلى تقنيات عالية وغيرها من الإمكانات.

وأكد دقلو أن العالم يجب أن يعي الدور الكبير الذي يقوم به السودان في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة ، وضرورة دعمه ومده بالتقنيات الحديثة وغيرها لمحاربتها.

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من جانبه ، وصف مدير عام الشرطة الفريق أول عادل بشائر ، العملية بالنوعية لافتاً إلى أن الجريمة العابرة المنظمة تشكل تحدياً للسودان ، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم السودان في مكافحتها ،مشيراً إلى تأثيرها السالب على الشباب والمجتمعات.

بدروه ، أكد المدير العام لجهاز الامن والمخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب أن الضبطية تكشف مدى التنسيق الكامل بين المنظومة الأمنية ، مشيداً بالقوة التي نفذت العملية.

وكشف الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة في تصريحات اليوم (الأربعاء) تفاصيل العملية ، مشيراً إلى أن الحاوية تحركت من ميناء اللازقية السوري محملة ظاهرياً بشحنة تفاح وكمثرة وفي داخلها شحنة الحبوب المخدرة ، وأوضح أن الحاوية عبرت ميناء بورتسودان بعد فحصها وتفتيشها وتم تفريق شحنتها بالسوق المركزي بالخرطوم .

وأكد جمعة أنه تم القبض على العناصر الأجنبية المنفذة للعملية بالسودان داخل عربة ثلاجة بمنطقة الروصيرص بولاية النيل الازرق وعددهم أربعة (سوريان ومصريان) ، لافتاً إلى أنه جاري القبض على سوري قال إنه لعب دوراً في عملية إعادة شحن الحاوية (بصل) وإعادة تصديرها إلى السعودية ، مشيراً إلى أنه تم التعرف على صاحب الشحنة الأصلي (الفواكه ، البصل) بالسعودية.

ونبه جمعة إلى أنه كان مخططاً إعادة شحن الحاوية بالبصل وإعادة تصديرها الى المملكة العربية السعودية ،لافتاً إلى أنه تم التعرف على الأطراف المنفذة للجريمة وتوقيف صاحب الشاحنة وصاحب شركة الشحن والوسيط ومورد الشحنة .

وأوضح الناطق باسم قوات الدعم السريع أن قيمة شحنة المخدرات تقدر باكثر من 315 مليون ريال سعودي ، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم المتهمين إلى جهات الاختصاص لإكمال الإجراءات ،وعبر عن شكره لجهود إستخبارات الدعم السريع التي قال إنها تعمل في جميع الملفات الأمنية.

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