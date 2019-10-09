المجلس السيادي يتضامن مع ولاء البوشي حول قضية عبدالحي

التيارنت / امنية مكاوي

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبد الله حمدوك تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في قضيتها التي رفعتها للمحكمة.

وأبان أن الهجوم على الوزيرة تم بسبب سياستها والتي تعبر عن سياسة الحكومة.وقال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلسالوزراء اليوم إن القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة.وأوضح أن مجلس الوزراء وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن باعتبارها قضية عامة وليست قضية شخصية.وكانت البوشي قد رفعت دعوة قضائية ضد الشيخ عبدالحي يوسف بعد اتهامها بدعم العلمانية في خطبة الجمعة الماضية بالخرطوم.

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