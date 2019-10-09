جنوب السودان: طرح مزاد لثمانية حقول نفط خلال أيام

قال أركانجيلو أوكوانج أولير المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط بجنوب السودان، إن البلاد ستطلق مزاد تراخيص لتطوير ثمانية حقول نفط في وقت لاحق هذا الشهر.

وتابع أوكوانج خلال مؤتمر للنفط والطاقة: "إن إنتاج جنوب السودان من النفط بلغ 178 ألف برميل يوميا، وإنه يستهدف 200 ألف برميل يوميا في غضون العامين القادمين".

وقال المدير العام للتخطيط والتدريب والأبحاث لدى وزارة النفط خلال مؤتمر في كيب تاون ”نعكف على زيادة إنتاج النفط“.

وأضاف أنه في الأجل الطويل، يهدف جنوب السودان إلى تعزيز الإنتاج إلى 350 ألف برميل يوميا لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

كان ذلك المستوى ذروة إنتاج جنوب السودان قبل 2012، حين تسببت حرب أهلية استمرت خمس سنوات في توقف النشاط تقريبا في قطاع النفط بالبلاد.

وأضاف قائلاً: "أنا متفائل بأننا نمضي قدما صوب حكومة مستقلة".

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وقال وزير الإعلام الشهر الماضي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وحقق جنوب السودان كشفا صغيرا للنفط في ولاية شمال أعالي النيل في أغسطس آب، وهو الأول منذ انفصاله في 2011.

وقال أوكوانج، إن وزير النفط أوو دانيال شوانق سيطلق عطاء التراخيص رسميا خلال مؤتمر بالعاصمة جوبا في 29 و30 أكتوبر، وإن جنوب السودان سيعلن النتائج في الربع الأول من 2020.

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