مع بدء العملية العسكرية التركية.. سكان يفرون من بلدة تل أبيض السورية

نقلت وكالة رويترز عن شاهد في بلدة تل أبيض السورية قوله إنه سمع دوي انفجارات وشاهد تصاعد أعمدة الدخان على الحدود مع تركيا مضيفًا أن السكان يفرون من البلدة.

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء، بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية ضد سوريا، وأطلق عليها مسمى "ربيع السلام"، زاعمًا أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديد الإرهاب ضد أنقرة، حسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

ووفق مصدر أمني تركي، فإن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية، وستدعمها نيران المدفعية ومدافع "الهاوتزر".

وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين، بشمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

