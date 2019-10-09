تلفزيون ألماني: سقوط قذيفتي هاون في بلدة تركية على الحدود السورية

أفادت قناة “ إن.تي.في“ الألمانية بسقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، ولم يسفر عن أية ضحايا.

جاء ذلك عقب بدء تركيا عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، قالت أنقرة إن الهدف منها هو القضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية ضد سوريا، وأطلق عليها مسمى "ربيع السلام"، زاعمًا أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديد الإرهاب ضد أنقرة، حسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

ووفق مصدر أمني تركي، فإن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية، وستدعمها نيران المدفعية ومدافع "الهاوتزر".

وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين، بشمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

