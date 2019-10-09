الغزو التركي على سوريا.. مزاعم "أردوغانية" وتنديدات دولية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ قليل، بدء العملية العسكرية ضد سوريا، وأطلق عليها مسمى "ربيع السلام"، زاعمًا أن العملية تهدف إلى القضاء على تهديد الإرهاب ضد أنقرة، حسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

ووفق مصدر أمني تركي، فإن العملية العسكرية في سوريا بدأت بضربات جوية، وستدعمها نيران المدفعية ومدافع "الهاوتزر".

وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين، بشمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأربعاء، "النفير العام" على مدى 3 أيام، في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا، تحسبا للهجوم التركي.

وذكرت الإدارة الذاتية في بيان: "نعلن حالة النفير العام لمدة 3 أيام على مستوى شمال وشرقي سوريا، ونهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن جيش الاحتلال التركي يقصف الآن بلدة تل أبيض بريف الرقة.

وأكدت الوكالة السورية أن جيش الاحتلال التركي قصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية في مدينة رأس العين وقراها.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركي لبلدات وقرى سورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال التركي بدأ بقصف على مدينة رأس العين شمال البلاد.

أكد المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان مقتضب أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيض تتعرض في هذه اللحظات للقصف التركى.

وطالب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر اليوم الأربعاء تركيا بضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا.

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جاء ذلك عقب إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، قال إن الهدف منها هو القضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية.

في سياق متصل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.

وذكر الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا في المكالمة الهاتفية على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وأعلن المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، جيري ماثيوز ماتغيلا، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو في ضوء بدء العملية العسكرية لتركيا في شمال سوريا الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال ماتغيلا للصحفيين: "لقد سمعنا عما يحدث والمجلس يرصد الوضع في شمال سوريا. وفي هذه المرحلة، ندعو جميع الأطراف إلى ممارسه أقصى قدر من ضبط النفس وضمان حماية السكان المدنيين".

ناشدت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء، بإقامة "منطقة حظر طيران"، لحمايتها من الهجمات التركية في شمال شرق سوريا.

ونقلت "رويترز" عن القوات الكردية قولها، إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية.

وبدوره أشار متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن طائرات حربية تركية بدأت في استهداف "مناطق مدنية" شمالي سوريا.

وأضاف مصطفى بالي، أن الغارات تسببت في "ذعر كبير بين سكان المنطقة.، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وجاءت تصريحات بالي على "تويتر" بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ذات الموقع أيضا، بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.