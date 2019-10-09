”حماس“ تطالب بإشراف دولي على الانتخابات الفلسطينية

طالبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات الفلسطينية حال الموافقة على إجرائها، مجددة دعوتها لأن تكون الانتخابات التشريعية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، سهيل الهندي، إنه ”يجب أن يكون هناك جهات دولية تشرف على نزاهة هذه الانتخابات“، وإن حركته على استعداد لضمان نتائج الانتخابات في قطاع غزة.

وأضاف الهندي، في تصريحات لموقع ”دنيا الوطن“ الفلسطيني، أن ”ما يطرح حاليًا من انتخابات تشريعية دون الأخرى، هو أمر صعب ومجافٍ للواقع، ويجب أن يكون هناك انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع، فماذا يعني أن يكون هناك انتخابات تشريعية، وبعدها بفترة رئاسية، ومجلس وطني إن أمكن“.

وتابع أن ”هناك مبادرة للفصائل، آمل أن يكون لها صدى عند فتح والرئيس أبو مازن للخروج من المأزق، وأن حماس مع الانتخابات الشاملة، وليختار الشعب من يختاره، وسنسلم بنتائج الانتخابات“.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول إجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية، في وقت تصر حركة حماس على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وفور انتهاء اللجنة من المشاورات، ستنتظر إصدار مرسوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبدء في خطوات إجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى منذ 2006.