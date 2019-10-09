دار الأركان للتطوير العقاري السعودية تبيع صكوكًا بقيمة 600 مليون دولار‎

تتجه شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية ، إلى جمع 600 مليون دولار عبر إصدار صكوك وفقًا لما أظهرته وثيقة لأحد البنوك التي تقود العملية، الأربعاء. وتعرض الصكوك، التي يُستحق سدادها في 2025 وجذبت أوامر اكتتاب بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار، على المستثمرين عائدًا نسبته 7% وفقًا للوثيقة، انخفاضًا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ ما يتراوح بين 7.25% و7.375% الصادر في وقت سابق من اليوم. وجرى تعيين الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال ونومورا ونور بنك وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة، لترتيب الصفقة.

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