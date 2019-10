السبت.. أوبرا متروبوليتان تقدم عرض "توراندوت" بـ نيويورك

تقدم أوبرا متروبوليتان بنيويورك العرض الإيطالى "توراندوت"، السبت القادم، والذي يمثل عودة لإنتاج الفنان الراحل فرانكو زيفيرلي، مع سوبرانو كريستين جويرك، والتي تلعب دور الأميرة الحادة البارده، التى أقسمت على أن لن تكون ملكً لرجل.

وتعد متروبوليتان أوبرا لايف والمعروفة أيضا بأسم (The Met: Live in HD) وهى سلسلة من عروض الأوبرا الحية التي يتم بثها في الفيديو عالي الدقة عبر الأقمار الصناعية من متروبوليتان أوبرا في مدينة نيويورك، واختيار الأماكن ، في المقام الأول دور السينما فى الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، كان الإرسال الأول من نسخة مختصرة باللغة الإنجليزية من "The Magic Flute" من موزارت في 30 ديسمبر 2006. وأتيحت معظم تسجيلات الفيديو لاحقًا للبث في Met Opera عند الطلب.

تدور الأحداث حول قصة يوم الأثنين "يوم القمر" الصينية، وتشمل شخصياتها الأمير كالاف الذي يقع في حب الأميرة توراندوت التي تعامله ببرود، ولكى ينال الأمير الإذن للزواج منها، عليه أن يحل ثلاثة ألغاز، وأى إجابة خاطئة تكون نتيجتها الموت.

تتكون أوبرا توراندوت من ثلاثة فصول من تأليف جياكومو بوتشيني الذي توفي عام 1924، وأكملها فرانكو ألفانو في عام 1926، وقد عرض أول أداء على مسرح تياترو (لاسكالا فى ميلانو) في 25 أبريل من نفس العام، وقاد الأوركسترا أرتورو توسكانيني وتضمن هذا الأداء موسيقى بوتشيني فقط، وتم إضافة تكملة ألفانو في الليلة التالية، في 26 أبريل.