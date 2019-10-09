الأكراد يدعون روسيا إلى لعب دور ضامن في الحوار مع السلطات السورية

أعلنت "الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا" للقوى الكردية وغير المعترف بها، أنها ترحب بدعوة روسيا لحوار بين الأكراد ودمشق لحل التوتر شمال البلاد، طالبة من موسكو تولي دور ضامن في هذه العملية.
وقالت الإدارة الكردية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها "أعلنت على الدوام أن الحل الأمثل من أجل نهاية الصراع والأزمة في سوريا يكمن في الحوار وحل الأمور ضمن الإطار السوري- السوري".
وأضافت: "وقد حاولنا تطوير ذلك على الدوام وحدثت لقاءات كثيرة بين الإدارة ودولة روسيا الاتحادية من أجل تطوير الحوار، قدمت الإدارة الذاتية خارطة حل ولا تزال ترى أن تطوير تلك الجهود إلى حالة عملية مهم جدا".
ولفتت إلى أنها تنظر "بإيجابية" إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "حول موضوع الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية"، موضحة: "نتطلع إلى أن يكون لروسيا دور في هذا الجانب داعم وضامن وأن تكون هناك نتائج عملية حقيقة كون هذا الإجراء هو من أجل خدمة ومصلحة عموم السوريين".
وختمت الإدارة الكردية بالتشديد على أنها لا تريد أن يتكرر "ما حدث في عفرين، حيث كان ذلك هجوما واستهدافا لعموم الشعب السوري"، معتبرة أن "ذلك سيكون خطيرا على سوريا وشعبها دون تمييز"، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.
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