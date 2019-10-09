ويجىء الاحتفال على هامش عقد أول مؤتمر حول دور الطاقة النووية في تحقيق أهداف حماية المناخ والمنعقد حاليا في فيينا بمشاركة 550 خبيرا دوليا يمثلون 79 دولة و18 منظمة دولية.
وأكد الكسندر بيشكوف ممثل هيئة الطاقة الذرية الروسية "روسأتوم" خلال كلمته فى الاحتفال، اليوم الثلاثاء، على استمرار تعاون روسيا مع وكالة الطاقة الذرية من أجل زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى أغراض التنمية المختلفة مع العمل على حماية المناخ، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما تم خلال الاحتفال تكريم فلاديمير شيمليف وهو أول مدير لمحطة "أوبنينسك" الروسية العريقة، كما تضمن الاحتفال عروضا موسيقية لأحد أشهر الفرق الغنائية في روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتفال بمرور 65 عامًا على أول محطة روسية نووية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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