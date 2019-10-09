هل حيوانك الأليف متقبل فكرة تنوع "الغذاء"

نحن البشر لدينا طعامنا المفضل، ولكن يظل حبنا للتغيير من الامور الطبيعية، ولكن الوضع مختلف مع الكلاب والقطط.

أكدت الطبيبة البيطرية "أستريد بيهر" أنه إذا ما رفض الكلب أو القط أي شيء باستثناء فطيرته المكتنزة باللحم "فلا يهم على الإطلاق.. طالما أنه يأكل كل المغذيات فلا يوجد سبب للقلق".

وأشارت أن أغلب الأطعمة التجارية الخاصة بالحيوانات الأليفة مكتوب عليها أنها تحتوي على كل المغذيات التي تحتاجها الكلاب والقطط.

وأضافت الطبيبة البيطرية "سوزان كروجر"، إن النظام الغذائي المتوازن الغني بالمغذيات مهم في كل مراحل حياة الحيوان.

وأوضحت كروجر، أنه إذا ما افتقر الحيوان الأليف للمغذيات جراء سلوكه الانتقائي في الأكل فيمكن أن يساعده صاحبه بأطعمة وجبة "دراى فود" بشكل منتظم.