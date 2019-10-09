احذر الطيران اليابانى.. الطيارون يتعاطون الكحوليات

وقال رئيس شركة الطيران اليابانية يوجي اكاساكا للصحفيين بعد تلقيه الأمر: "نحن نعترف بأن هذا الأمر خطير للغاية وحرج ونحن نؤكد تصميمنا على منع مثل هذه الحوادث".
في الوقت نفسه أعلنت الشركة أن جميع العاملين بها والبالغ عددهم 42 والمسئولون عن هذه الحوادث سيعاقبون بخصومات فى رواتبهم.
وكان الأمر الأول قد صدر بعد إدانة طيار تابع للشركة في بريطانيا في شهر نوفمبر الماضي لثبوت تخطي الحد الأقصى لكحول في الدم بنسبة عشر مرات للحد المسموح به قبل قيامه برحلة من لندن لطوكيو في الشهر السابق.
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