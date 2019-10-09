التأثر بالأفلام يزيد من تجاعيد الوجه

حذرت دراسة طبية من أن مشاهدة الأفلام يمكن أن يسرع من علامات تقدم العمر، حيث يعتقد خبراء التجميل أن توالي التعابير وانفعالات الوجه أثناء مشاهدة الأفلام المثيرة أو المرعبة، وكذلك نوبات الضحك أثناء مشاهدة الأعمال الكوميدية، يمكن أن يسهم فى زيادة حدة التجاعيد على وجوهنا.



فقد توصلت الدراسة التي أجريت في كلية الطب جامعة "لندن"، على ألفي شخص أن المشاهدين غيروا تعابير وجوههم بنحو 20 مرة عند التعرض لمشاعر الخوف خلال مشاهدة أفلام الرعب، في حين تغيرت تعابير وجوه الأشخاص الذين شاهدوا فيلما للحركة بمعدل 50 مرة.. في الوقت نفسه، عند مشاهدة الأفلام الكوميدية تغيرت تقاسم وتعابير وجوه المشاهدة بنحو 115 مرة.



وقال هاري سينج، أحد خبراء التجميل، المشارك في الدراسة، إن التعبيرات والصدمات الصادمة قد تؤدي إلى ظهور خطوط عبوس وأقدام الغراب... والتي عند تكرارها على مدى فترة خمس سنوات يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور خطوط أسوأ بنسبة 50 في المائة ".

