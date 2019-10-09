إيسنر يطيح بالفرنسي بويل ويتأهل للدور الثالث لتنس الأساتذة

صعد الأمريكي جون إيسنر إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) ببطولة شنغهاي لتنس الأساتذة بعدما تغلب على الفرنسي لوكاس بويل 7 5 و6 3 اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.

كذلك تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادي للبطولة إلى الدور الثالثة بفوزه على الكندي فيليكس أوجير أليازيمي 7 6 و7 6.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم بالدور الثاني، تغلب الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف 11 للبطولة على التشيلي كريستيان جارين 6 3 و6 3.