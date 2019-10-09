التونسية أُنْس جابر تتأهل لدور الثمانية فى بطولة تيانجين للتنس

وأنهت الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا مشوار الأسترالية سامنتا ستوسر في البطولة من الدور الثاني، بعدما فازت عليها 6-1 و6-2.
وفي مباراة أخرى جرت اليوم بالدور الثاني، انسحبت الصينية أتشيو وانج أمام السويدية ريبيكا بيترسون، عندما كانت الأخيرة متقدمة 7-5 و3-2، لتنتزع بيترسون بطاقة التأهل لدور الثمانية دون عناء كبير.
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