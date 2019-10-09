رسالة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن أمنياته بالشفاء لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير بصحة وعافية إن شاء الله".

النادي الأهلي أعلن أن الخطيب سيخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال أيام بمعرفة الخبير الألماني بيرتا لانفي، في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي، بعدها يتحدد موقفه من الجراحة، والتي سيتم صرف النظر عنها إذا زالت الآلام.