موعد قرعة دوري ابطال افريقيا 2019

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور كونستاي أماري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" والنائب الأول لرئيس الكاف أحمد أحمد، بجانب عدد من أعضاء اللجنة، وممثلي الأندية المتأهلة لدور المجموعات.

وانطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 بدءًا من الدور التمهيدي الأول الذي افتتحه اتحاد الجزائر في 9 أغسطس الماضي، بعد ثلاثة أشهر من نهاية نسخة 2018-19 التي أُسدل الستار عليها بتتويج الترجي الرياضي التونسي بالبطولة، بعد أن أثارت المباراة الآخيرة الكثير من الجدل والذي كان طرفه الآخر هو نادي الوداد المغربي.

وستكون هذه النسخة هي الـ56 من البطولة، ومازال الأهلي المصري يتربع على عرش الأندية الأكثر تحقيقًا للقب البطولة برصيد 8 بطولات. يأتي من بعده كلًا من الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب، ولأسباب خاصة بالرعاية فقد أصبح الاسم الرسمي لهذه البطولة هو دوري أبطال توتال. وسيكون تصنيف الاندية المتأهلة لدور المجموعات كالتالي، المستوى الأول: الترجى التونسى - الأهلى - الوداد المغربى - مازيمبى الكونغولي، وبالمستوى الثاني: النجم الساحلى التونسى - الزمالك أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي، وبالتصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى – أول أغسطس الانجولى - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري، وبالتصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبي.