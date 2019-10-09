رد بول يتطلع لتطوير أدائه في سباق اليابان

قال فريق رد بول ماكس‭‭ ‬‬فرستابن سائق، اليوم الأربعاء، إن فريقه أمامه الكثير لتطوير أدائه في سعيه لاستعادة مستواه منتصف الموسم الحالي قبل سباق جائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم "فورمولا 1"للسيارات مطلع الأسبوع المقبل.

ومنذ فوز فرستابن بسباقي النمسا وألمانيا بين ثلاثة سباقات متتالية هذ الموسم فشل رد بول في تحقيق أي انتصار بينما صعد السائق الهولندي إلى منصة التتويج مرتين.

ويحتل فرستابن حاليا المركز الرابع في ترتيب السائقين بينما يأتي رد بول في المركز الثالث في ترتيب الصانعين قبل جائزة اليابان مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم وتبدو فرصة الفريق في اقتناص لقبه الأول منذ 2013 غير واردة.

لكن فرستابن لا يزال مصرا على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وقال للصحفيين في طوكيو اليوم "نبدو حقا بشكل جيد وبقوة ونتحسن، نعم صعدنا إلى منصة التتويج (في سنغافورة) لكن لا يزال أمامنا الفرصة للتطور، "ندرك أنه يمكننا تحقيق ذلك إذا ما أردنا تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب الممكنة. نواصل العمل بقوة في محاولة لتحقيق ذلك".

ومنذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى الشهر الماضي أصبح فرستابن شريكا لالكسندر البون البالغ عمره 23 عاما والذي انتقل من فريق تورو روسو.

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وقال فريق رد بول إنه سيعمل خلال ما تبقى من الموسم على إعداد البون البريطاني- التايلاندي للموسم المقبل.

وقد أنهى السائق الشاب أربعة سباقات بين الستة الأوائل في الترتيب لكنه يريد الصعود لمنصة التتويج قبل نهاية الموسم الحالي.

وقال البون "أول أربعة سباقات حتى الآن جيدة للغاية. بالطبع دائما تريد تحقيق المزيد"