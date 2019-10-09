هواوي تطلق "يوم للمُطوّرين" في دبي

أعلنت هواوي إطلاق فعالية "يوم هواوي للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة، وكشفت هواوي النقاب عن المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين.

بالإضافة الى أن هواوي أعلنت عن إطلاق برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة. كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعًا لافتا على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.

وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن ندعو جميع الشركاء المحليين للانضمام إلى منظومتنا المتناغمة، حيث حرصنا على تزويدهم بالدعم الكامل من خلال استثمار قيمته مليار دولار أمريكي في برنامج Shining-Star، بالإضافة إلى تطوير أول مختبرات DigiX الرقمية المبتكرة في دبي".

ونجحت منظومة HUAWEI Mobile Services حتى الآن بإتاحة 14 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل. وبالاعتماد على المنظومة المتناغمة الجديدة، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التي توفرها هواوي (مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية ’التصوير الليلي الفائقة‘ Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo والتي توفر تجارب لعب فائقة السرعة وغيرها من التقنيات الأخرى). وسيفضي ذلك إلى تحسين حجم استخدام التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مستمر، ما سيعود بالنفع على تجارب استخدام هواتف هواوي الذكية.

وباعتبارها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة بمجال تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لطالما ساهمت هواوي بفتح آفاق جديدة في القطاع، حيث تحظى بشهرة واسعة بفضل ابتكاراتها الكثيرة والأولى من نوعها على مستوى العالم، مثل أول وحدة GPU Turbo لمعالجة الرسوميات، وأول تجربة تصوير معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأول ميزة للشحن العكسي، وأول بطاقة ذاكرة داخلية مصغّرة ومصممة بتقنية النانو. وخلال النصف الأول من عام 2019، وأعلنت هواوي إلى نجاح الشركة بشحن 118 مليون هاتف ذكي، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 24% في الشحنات، وما يصل إلى 17.6% من حجم السوق العالمية للهواتف الذكية. وحققت نموًا لافتًا لتصبح إحدى كبرى الشركات في القطاع، كما نجحت بتطوير القدرات الأولية اللازمة لبناء منظومتها التقنية الذكية.

ويبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهريا. واستنادا إلى ذلك، أطلقت الشركة منصة HUAWEI Mobile Services في أكثر من 170 دولة في العالم، فضلًا عن تأسيس 3 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم بما في ذلك دبي.

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وتلقى تطبيقات منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة إقبالًا واسعا باعتبارها تطبيقات مفضلة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تواصل مواكبة احتياجاتهم المتعلقة بتجارب الاستخدام الرقمية رفيعة المستوى والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بتجارب رقمية أفضل.

وحققت تطبيقات منصة HUAWEI Mobile Services، مثل HUAWEI AppGallery وHUAWEI Music وHUAWEI Mobile Cloud وHUAWEI Themes وغيرها، نجاحًا لافتًا بعد إطلاقها على المستوى العالمي، وأصبحت تشكل جزءًا أساسيًا من تجارب الاستخدام التي توفرها المنصة.

تم تطوير منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة على مدى سنوات عديدة، وهي تشهد اليوم مزيدًا من النمو على نطاقٍ واسع. فعلى سبيل المثال، تم استخدام متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery كمنصةٍ للتطبيقات في الصين منذ أكثر من 8 سنوات؛ وقد تم إطلاقها عالميًا خلال شهر أبريل 2018. وينضم اليوم عدد كبير من المطورين إلى منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة حيث يقومون بإضافة تطبيقاتهم إلى متجر HUAWEI AppGallery للسماح للمستخدمين حول العالم باختبار تجربةٍ محسنة وممتعة.

إلى جانب ذلك، توفر منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة الدعم اللازم لنجاح المطورين على الصعيد التجاري. فعلى سبيل المثال، توفر مجموعة أدوات الإعلانات للمطورين مُعرّفًا إعلانيًا مخصص ومتوافق (OAID)، والذي يوفر الدعم الأساسي للإعلانات المخصصة مع حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم. كما تسمح للمطورين بمواصلة الاستفادة من إمكانات تحقيق الدخل التي توفرها المنصات الإعلانية الأخرى.