البنوك تحول بورصة البحرين نحو "الأخضر" في ختام التعاملات

حول قطاع البنوك ببورصة البحرين بورصة البحرين من اللون الأحمر للون الأخضر، حيث صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، محققًا ارتفاعًا طفيفًا لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1517.92 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعي البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم بقيمة مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.74% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 1.67%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.