كينيا ترتكز على الابتكار التكنولوجى لتحقيق التنمية المستدامة

تعتزم الحكومة الكينية إنشاء مختبر لاستقبال الابتكارات التكنولوجية التى من شأنها أن تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال جوزيف موشيرو، وزير المعلومات والاتصالات الكينى، إن البنية التحتية التي تعتبر ثمرة اتفاقات شراكة وقعت في 21 سبتمبر الماضي بين كل من مركز الاستجابة الدولية الفاعلة التابع لجامعة كاليفورنيا ومؤسسة روكفيلر ومنظمة الأمم المتحدة، سترتكز على شبكة مختبر تسريع الأثر الإنمائي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأضاف موشيرو: أن حكومة بلاده تعي جيدًا أن الابتكار والتكنولوجيا سيشكلان الدعامة الأساسية لخلق فرص عمل جديدة وتنمية الصناعات التحويلية، كما أن من شأنهما تعزيز الأمن الغذائى وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالمساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا الصغيرة، التي تمكنت من تنفيذ تطبيقات وأنظمة من بين الأكثر تأثيرًا في هذا المجال.

ونوه بأن مختبر تسريع الأثر الإنمائي الجديد سيعتبر بمثابة منصة التنمية الاستراتيجية في كينيا، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من حشد القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الخيرية والجامعات والشباب من أجل إعادة تشكيل التنمية في القرن الحادي والعشرين.