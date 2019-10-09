نشطاء مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدّعون النصر

ولقد سعى الناشطون إلى الحصول على أمر من المحكمة يطلب منهم أن يأمر جونسون بالالتزام بقانون يلزمه بطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان قد فشل في تأمين صفقة بحلول 19 أكتوبر وإرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي إذا لقد رفض القيام بذلك بنفسه.
وقال محامو الحكومة لمحكمة إدنبره: "إن جونسون وافق على أنه يتعين عليه تنفيذ متطلبات القانون، المعروف باسم قانون بن، على الرغم من أنه قال علنًا إنه "سيموت في خندق" بدلًا من طلب أي تأخير إضافي".
وقررت المحكمة أنها ستؤخر النظر في القضية حتى 21 أكتوبر، بعد أن يكون على جونسون طلب تمديد إذا لم يتم الاتفاق على أي اتفاق.
وقال جو موغام، وهو محامي ضرائب كان أحد من يقف وراء القضية الاسكتلندية: "لقد استخلصنا منه وعدًا بالامتثال للقانون".
وأضاف: "إذا خرق هذا الوعد فسوف يواجهنا، بما في ذلك إجراءات ازدراء محتملة".
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