باكستان: تحذيرات من تأجيل استئناف الطبيب الذي كشف مكان بن لادن

ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن محكمة في باكستان، حذرت ممثل الإدعاء من طلب تأجيل استئناف الطبيب المتهم بمساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي.آي.إيه، على تقفي أثر مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وقال محاميه، قمر نديم إن محكمة بيشاور العليا أجلت جلسة الاستماع لاستئناف شاكيل افريدي إلى 22 أكتوبر، مع تأكيد أنها لن تتسامح مع أي تأجيل آخر.

ويُتهم افريدي بإدارة حملة تطعيم وهمية ضد شلل الأطفال في مدينة أبوت آباد شمال باكستان، للتأكد من وجود بن لادن في مجمع سكني.

وبعد التأكد، اقتحمت عناصر من القوات البحرية والجوية والبرية الأمريكية المخبأ في مداهمة ليلية لقتل بن لادن في 2011، ما أنهى واحدة من أطول المطاردات في التاريخ.

وتنظر الولايات المتحدة إلى افريدي على أنه بطل، لكن يعتبر خائناً في باكستان، وصدرت ضده حكم بالسجن 23 عاماً بسبب اتهامات بتمويل جماعة متشددة، تابعة لطالبان في 2012.

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واتهم مسؤولون باكستانيون الطبيب بالخيانة بسبب قيادة "سي.آي.إيه" إلى أسامة بن لادن، لكن لم توجه له اتهامات بشكل رسمي.

وأصدرت المحكمة التحذير بعد أن ذكر ممثل الإدعاء أنه لم يكن مستعداً للترافع في الاستئناف المقدم من افريدي، الذي طلب إلغاء الإدانة من قبل أحد القضاة القبليين.

وقال المحامي نديم، بعد الجلسات في محاكمة مفتوحة للمرة الأولى: "نأمل الاستئناف بدءاً من جلسة الاستماع المقبلة".

وذكر المسؤول القضائي، روح أمين خان أن القضاة ربما يصدرون قراراً أحادياً، إذا استمر ممثل الإدعاء في طلب التأجيل في المستقبل.