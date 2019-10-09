اصدر مجلس الوزراء وبناءا على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح اليوم (الأربعاء) قرارا بإعفاء مدراء الحج والعمرة والأوقاف والمجلس الأعلى للدعوة. ونص القرار رقم 36 الذي أصدره رئيس الوزراء المفوض عمر مانيس على إعفاء مدير الإدارة العامة للحج والعمرة.‎

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏إعفاء مدراء الحج والأوقاف والدعوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.