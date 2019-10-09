بالتفاصيل.. السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السلطات السودانية بدأت في توقيع غرامات تأخير على المقيمين الأجانب الذين تجاوزوا مدة التأشيرات الرسمية التي دخلوا بها البلاد، ومن بينهم المواطنون المصريون.

وقال السفير ياسر محمود إن قيمة الغرامة تصل إلى خمسين جنيها سودانيا عن كل يوم تأخير في مغادرة البلاد بأثر رجعى منذ تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

وطالب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج جميع المواطنين المصريين المقيمين بجمهورية السودان والراغبين في السفر إليها الالتزام التام بمدة صلاحية التأشيرات الرسمية لدى وصولهم إلى السودان، والالتزام بإصدار إقامات رسمية وتقنين تواجدهم في السودان لمن لديهم الحق في استخراج الإقامة سواء للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأسباب.

ودعا مساعد وزير الخارجية المصريين بضرورة مراجعة الجهات السودانية المختصة قبل تاريخ السفر بوقت كاف للتأكُد من عدم وجود غرامات مستحقة عليهم، حتى لا يفاجأ المواطن عند سفره لمغادرة السودان بوجود تلك الغرامات، وتضطر السلطات السودانية عندئذٍ لتعطيل إجراءات سفره.