طريقة تفعيل ميزة "الوضع المظلم" في إنستجرام

كشف انستجرام ميزة الوضع المظلم لمستخدمي نظام IOS 13 الجديد من أبل، وهذا بعد إطلاق العديد من المزايا والتحديثات للمستخدمين خلال الفترة الماضية. ولتفعيل ميزة لوضع المظلم عبر إنستجرام قم من خلال إعدادات الهاتف نفسه باختيار ميزة الوضع المظلم في الهاتف فسيتم تطبيقه افتراضياً على تطبيق الانستجرام. في الوقت الحالي. ونقلاً عن موقع phonearena الهندي، لم يوضح متجر App Store أي مزايا جديدة بهذا التحديث، خلاف بعض إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.

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