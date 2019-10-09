اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل الكلاسيكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قرر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني إيقاف عثمان ديمبلي لاعب فريق لمباراتين بعد طرده في مباراة الفريق الماضية أمام إشبيلية.

وكان ديمبلي قد تعرض للطرد في مباراة برشلونة أمام إشبيلية بعدما قام بسلوك سئ مع حكم اللقاء حيث تلفظ بألفاظ سيئة للحكم.

وسيغيب ديمبلي عن مباراتي برشلونة المقبلتين أمام إيبار بالجولة التاسعة، وأمام بالكلاسيكو والذي سيقام يوم ٢٦ من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو".

ومن المنتظر أن يقوم نادي برشلونة بالاستئناف على عقوبة إيقاف ديمبلي وإقناع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بإيقافه لمباراة واحدة لكي يسمح له خوض الكلاسيكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا