عاجل.. برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل الكلاسيكو

وكان ديمبلي قد تعرض للطرد في مباراة برشلونة أمام إشبيلية بعدما قام بسلوك سئ مع حكم اللقاء حيث تلفظ بألفاظ سيئة للحكم.
وسيغيب ديمبلي عن مباراتي برشلونة المقبلتين أمام إيبار بالجولة التاسعة، وأمام ريال مدريد بالكلاسيكو والذي سيقام يوم ٢٦ من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو".
ومن المنتظر أن يقوم نادي برشلونة بالاستئناف على عقوبة إيقاف ديمبلي وإقناع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بإيقافه لمباراة واحدة لكي يسمح له خوض الكلاسيكو.
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