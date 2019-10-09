اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019م هذا الصباح

الانتباهة

توقيف”38″ تاجر عملة وحجز أموالهم

تعيين الولاة وبلاغات ضد المعزول الأسبوع المقبل

إحباط تهريب ذهب عبر”المستقيم” بمطار الخرطوم

“الانتباهة” تكشف اتجاهًا حكوميًا لطلب تسمية وسيط أفريقي للتفاوض

كلب لاستبعاد شهادة عقيل في محكمة المعلم

المالية: تسلّمنا”1.5″ مليار دولار

الرشيد سعيد يقترب من الإعلام

باشري: إقالتي لا تستند على قانون وسأقاضي الوزير

السوداني

كباشي: تغييرات في هيكل القيادة العامة للقوات المسلّحة

الطب العدلي لا يستبعد نبش جثث”3″ شهداء ولجنة التحقيق تستدعي عقيل وزين العابدين

إيداع عبد الرحمن الخضر في سجن كوبر

حامد ممتاز: أنا موجود بالبلاد ولم أهرب

الأمين العام لهيئة علماء السودان: أيّ منبر إعلامي ينبغي أنّ لا يكون مدعاة للفتن

الصيحة

“الحرية والتغيير” توافق على تمديد الطوارئ

مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان: نعاني من النقص في كوادر التحضير والتخديرهيئة دفاع البشير تتجّه للجوء إلى”العليا” و”الدستورية”

حسم الجدل حو تمثيل السودان خارجيًا لـ”السيادي”

صحيفة أمريكية تكشف شروطًا جديدة لرفع السودان من قائمة الإرهاب

إعفاء وكيل وزارة الصحة وتعيين سارة عبد العظيم

التيّار

اختطاف وقتل سودانيتين بليبيا

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد

“الشعبية” بقيادة الحلو تشكّل وفدها لمفاوضات السلام بجوبا

في قضية مقتل المعلم..المتهمون يواصلون إنكارهم

Advertisements

آخر لحظة

فتح مكاتب للتبليغ عن الفاسدين

التغيير تؤيّد الطوارئ وتسمي الولاة الأسبوع المقبل

احتجاجات للقابلات بالفاشر وإضراب لمدارس بالخرطوم

مجلس الوزراء يناقش خطة عمل الـ”200″ يوم الأولى للحكومة

التغيير: نتطّلع لتطوير علاقتنا مع السعودية والإمارات

المجهر:

“قوى الحرية والتغيير” تطالب بتجديد حالة الطوارئ

إعفاء وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار وتعيين د. سارة عبد العظيم

الإمارات تؤكد دعمها للسودان لتحقيق الأمن والتنمية

جوبا تطلب من الخرطوم مهلة السداد متأخرات أموال النفط

“الثورية” تتوقع تأجيل موعد بدء التفاوض مع الحكومة للمزيد من التشاور

آخر لحظة:

فتح مكاتب للتبليغ عن الفاسدين

“التغيير” تؤيد الطوارئ وتسمي الولاة الأسبوع المقبل

احتجاجات للقابلات بالفاشر وإضراب لمدارس بالخرطوم

مجلس الوزراء يناقش خطة عمل الـ(200) يوم الأولى للحكومة

الدار:

الطلب العدلي: فوجئنا بدفن جثث شهداء فض الإعتصام

“قوى الحرية”: مؤامرات لإجهاض الثورة والحكومة

الدعم السريع تدشن خطاً ساخناً لنجدة المواطنين

الدفاع يطلب من المحكمة استبعاد شهادة البروفيسور عقيل في قضية مقتل المعلم أحمد الخير

طلعت زكريا.. الموت يغيب “طباخ الريس”

“كباشي”: تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة