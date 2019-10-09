ﻧﺬر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﺋﻤﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

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ﻻﺣﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻓـﻖ ﻧﺬﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮﻻﻳﺔﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻻء ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺿﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﻴﺎﺭﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩﺓ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺨﻄﻂﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺫﻟﻚ.ﻭﻫﺪﺩ ﺗﻴﺎﺭ ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺣﻤﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮﺓﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﻁﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﺮﻫﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉﻋﻦ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻬﻢﺑﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻟﻦ ﻳﻠﺘﻔﻮﺍ ﻷﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥﻳﺴﻦ ﺍﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻟﺘﻜﻤﻴﻢ ﺃﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻍﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔﻘﺔﻫﻮ ﺣﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓﺑﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﺸﻌﺎﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﻨﺘﺼﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺮﻛﺎﺗﻬﻢﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.
ﻭﺍﺭﺩﻑ: ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻧﻀﺎﻻً ﺭﺩﺣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻴﻖﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻀﻌﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻢ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩﻭﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻠﺒﻮﺷﻲ ﻭﺍﺭﺩﻑ:ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍء ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﻓﻀﺢ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦﺃﻭﺟﺐ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺘﺼﺪﺭ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎء ﻭﻧﺸﺮﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻐﺮﻳﺒﻪ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺩﻳﻨﻪ؛ ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻟﺪﻭﺭﻱ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﺽﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﻫﻴﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙﻭﺍﺿﺎﻑ: ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ. (الجريدة)