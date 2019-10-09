تحركات أمريكية في الخرطوم بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب‎

وصل إلى العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، وفد من الكونغرس الأمريكي، للمساعدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتهدف الزيارة للاطلاع على التطورات السياسية، والاقتصادية، والأمنية في البلاد، إلى جانب الإشراف على أنشطة المساعدات الإنسانية والتنموية الأمريكية شرق أفريقيا.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الوفد يضم مستشارين في الكونغرس الأمريكي، ويسعى إلى مساعدة السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوقوف على تأثير ذلك على الوضع الإنساني في السودان.

وترهن واشنطن رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، بأداء الحكومة الانتقالية،، والتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب“.