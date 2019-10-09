الحرية والتغيير توضح حقيقة دعوتها للتظاهر يوم 21 أكتوبر

نفى وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير” علاقتهم بالدعوة للتظاهر في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن لسان صالح، قوله في المؤتمر الصحفي امس الثلاثاء، باتحاد المصارف “نحن سنحتفل بـ21 أكتوبر وسنؤبن الشهداء”.

وأكد وجدي صالح، أنهم سيتظاهرون حينما تكون هناك قضية، موضحا أن الاتهام بالدعوة للتظاهر محاولة لإجهاض الثورة، وجر قوى إعلان الحرية والتغيير والقوات المسلحة.

وفي سياق متصل، قال وجدي صالح، المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لقوى الحرية والتغيير، إنه ليس مع الرأي القائل بأن “هناك سيطرة من العسكري على المجلس السيادي”.

يأتي ذلك في وقت توالت التحذيرات من المشاركة فيما يسمى مليونية تصحيح المسار في 21 أكتوبر الحالي، والتي يعتقد ان التيارات الاسلامية يقفون خلف الدعوة إليها.