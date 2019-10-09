عودة البرهان وحمدوك إلى البلاد بعد زيارة السعودية والإمارات

عاد رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، إلى الخرطوم، مساء الثلاثاء، بعد جولة خليجية، زارا خلالها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

والتقى البرهان وحمدوك فى الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفى أبو ظبى مع ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، الشيخ محمد بن زايد.

وبحث رئيسا مجلسى السيادة والوزراء السودانيان فى الرياض وأبو ظبى، العلاقات الثنائية بين السودان، وكل من السعودية والإمارات، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.