وزير الحكم الاتحادي يلمح بإلغاء منصب المعتمد

التاريخ: 09-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ألمح وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، إلى اتجاه الحكومة لإلغاء منصب المعتمد وتأهيل المديرين التنفيذيين للقيام بمهام المحليات. Advertisements وأكد الضي خلال اجتماع ضم قادة الخدمة المدنية ومديري الوزارات العامين والمديرين التنفيذيين للمحليات بالأبيض بحسب صحيفة الصيحة أمس، تمكين الحكم المحلي ليقوم بدوره تجاه المواطن وخدماته، وتطرق للإصلاح المؤسسي لإصلاح الخدمة المدنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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