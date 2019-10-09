مذيع (تركية عربي): تلفزيون السودان مدرسة

قال مذيع القناة التركية الاخبارية العربية حسام البكري ان تلفزيون السودان القومي مدرسة تعلم منها الكثير, وأضاف البكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يشكر كل من كان له فضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى في ان يتعلم اكثر خلال مسيرته الاعلامية.
وذكرت آخر لحظة، ان حسام البكري سبق وان عمل مذيعاً للأخبار بالتلفزيون القومي ومقدماً للبرامج الرياضية بقناة النيلين قبل ان ينضم لقناة سودانية24 ومن بعدها قناة الهلال, كما عمل مراسلاً لقناة الكاس القطرية ومديراً لمكتبها بالخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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