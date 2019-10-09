من أرشيف الفساد (6) (لكي لا ننسى)

إسم المقال : أيه الحمشنة دي؟

تاريخ النشر : 10 أكتوبر 2016

العبدلله كان يظن (وليس كل الظن إثم) أن ما يعرف بهيئة علماء السودان ما هي إلا هيئة حكومية تقوم بتفصيل الفتاوى (للحكومة) كأي ترزي حاذق يقوم بممارسة مهنته وتغض الطرف فيما يجري من ظلم وفساد وجرائم ؟

إلا أن الهيئة مؤخراً قالت للحكومة (لا) بالفم المليان حين أقدمت الحكومة على تعديل عقوبة الزاني المحصن من (الرجم) إلى (الشنق) حيث طالبت هيئة علماء السودان البرلمان، بالالتزام بشرع الله في مواجهة التعديلات الأخيرة في القانون الجنائي، ومنها تغيير عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، وأكدت مخالفتها للنصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية، على مدى العصور والأزمنة ولم تكتف بذلك إذ أخرجت الهيئة التي لم يعجبها مخالفة صحيح السنة وما كان عليه السلف بياناً مطولاً يحوي عشرات الأسانيد من السنة النبوية التي تؤكد أن موت الزاني المحصن يجب أن يكون برجمه بالحجارة وليس عن طريق إلتفاف الحبل حول عنقه (تفرق كتير) !

أخيراً (يا سادتي الأماجد) قالت الهيئة الموقرة (لا) في وجه (الحاكم) الذي قال بأن موت الزاني المحصن يجب أن يكون عن طريق (الشنق) وقالت له إن النصوص الثابتة في الشريعة والأحاديث الصحيحة تقول أن الموت يجب أن يكون عن طريق (الرجم) ويا له من فرق كبير ويا لها من مسألة هامة !

وبعيداً عن الخوض في مسألة حد الزاني المحصن الذي إختلف حوله كثير من الفقهاء دعونا نذكر هذه الهيئة الموقرة بأن نتيجة العقوبة هي واحدة (أكان بي رجم وللا شنق) وهي موت المعاقب إنما الفرق يكمن في إختلاف الوسيلة (التي عضوا عليها بالنواجذ) !

والهيئة الموقرة تصدر بياناً (طويل وعريض) تقول فيه (لا) للحكومة رافضة التعديل وتؤكد فيه بالدلائل القطعية تمسكها (بالوسيلة) على الرغم من أنها تفي بذات الغاية حتى لا تخالف السنة وإجماع الأمة (وده كلام جميل والله) ولكن هل كان للهيئة رأي في أمور أكثر جسامة ومعارضة لنصوص القرآن الكريم ؟

• هل قالت الهيئة يوما (لا) للحكومة حينما تم قتل 28 ضابطاً في 29 من شهر رمضان الذي حرم فيه القتل؟

• هل قالت الهيئة (لا) للحكومة والمئات قد زج بهم في بيوت الأشباح حيث شتى أنواع التعذيب الذي لا يقره شرع أو دين؟

• هل قالت الهيئة (لا) للحكومة وهي تقوم بإعدام الفتى (مجدي) وكذلك (جرجس) ؟ في (عملات) أجنبية نجدها الآن تسرق من منازل (النافذين) ؟

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• هل قامت هذه الهيئة بإصدار بيان أو فتوى تقول فيها لا لقتل العشرات من المواطنين العزل بالرصاص الحي في (سبتمبر) بصورة أدمت القلوب؟

• هل أصدرت بياناً حول قتل الطلاب في الجامعات والمدارس؟ وآخرهم طالب الأهلية (محمد الصادق)؟

• بل هل شهدنا لها موقفاً واضحاً في قتل الاطفال والنساء والشيوخ في دار فور وغيرها .

• هل أفتت هذه الهيئة الموقرة في حادثة (التحلل) الشهيرة؟ وطالبت بعقاب اللصوص السارقين ؟

• هل أفتت لنا هذه الهيئة (وقد طالبناها مراراً) : في مسألة شراء المواطن لعداد الكهرباء من حر ماله وقيام شركة الكهرباء بتأجيره له (مدى الحياة)؟ هل قالت لنا أي نوع من أنواع البيوع هذا ؟

• هل أصدرت هذه الهيئة بياناً تطالب فيه ولاة الأمر بزيادة المرتبات وخفض الأسعار بعد أن أصبحت حياة المواطن جحيماً لا يطاق؟

• هل نطقت الهيئة هذه يوما تدعو المسؤولين إلى الزهد والتقشف وهم في هذا الرغد من العيش (الفلل والبرادووالمثتى والرباع) في بلد أصبح مواطنوها يأكلون وجبة واحدة ويشكون حالهم لطوب الأرض؟

• هل نبهت هذه الهيئة في بيان لها إلى خطورة تزايد نسبة (العنوسة) بالبلاد حتى صار بكل أسرة فتاة تعدت الأربعين؟

• هل أخرجت الهيئة هذه بياناً تدعو فيه الحكومة إلى القبض على لصوص (هيثرو) وإعادة ثمنه إلى بيت مال المسلمين (ونحنا بننبح لينا 8 سنين) ؟

للأسف (المؤسف) سكتت الهيئة عن (كل الكلام الفوق ده) وعن كثير من الممارسات والأفعال التي مارستها الحكومة جهاراً نهاراً ، تلك الأفعال التي تصادم نصوصاً قرآنية واضحة كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .. سكتت لتأتي وتقول لنا : ها نحن نقول (للحكومة) نقول للحكومة (لا) .. فالزاني المحصن يجب أن يرجم لا أن يشنق … باللللااااااي؟ أيه (الحمشنة) دي !!

كسرة :

• هل حصل شفتو ليكم واحد (من العلماء ديل) بفتش ليهو في عقد عمل؟ وللا ماشي كداري أو مشعلق في المواصلات؟

كسرات ثابتة :

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟

• أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص