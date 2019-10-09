“الطب العدلي” تلمح إلى إمكانية نبش (3) من جثامين شهداء الاعتصام

التاريخ: 09-أكتوبر-2019
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كشف مدير عام هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم هشام زين العابدين، أن مشارح الولاية تستقبل (3600) جثة سنوياً، منها حوالي (900) مجهولة الهوية، وألمح لإمكانية نبش جثامين (3) شهداء منذ فض الاعتصام حال فقدان الحمض النووي وعدم وجود “بروفايل” للجثث، والذين تم دفنهم مؤخراً بتوجيهات من مدير مشرحة بشائر المُقال د. عقيل سوار الذهب.
وصنف زين العابدين في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، غالبية الجثامين المُرسلة من دور العجزة والمُسنين والمستشفيات بالمجهولة، رغم أن أسماءهم معروفة، لكن ليس لديهم أهل، وآخرون يلقون حتفهم في الشوارع ليس لديهم أوراق ثبوتية، فضلاً عن حديثي الولادة، وقال إن جثثهم تتراوح ما بين (400- 450) في العام، ولفت إلى أن التردد الشهري للجثامين يتراوح ما بين (75- 80) جثة مجهولة الهوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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