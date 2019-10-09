إسراء عادل تقدم حفل فاقدي السند

اختارت اللجنة المنظمة لحفل دعم الاطفال فاقدي السند السبت القادم, مذيعة فضائية الشروق إسراء عادل لتقديم فقرات الحفل الذي يشارك فيه عدد من المطربين والمطربات. وقالت آخر لحظة ان الحفل تقيمه منظمة الخندق الخيرية ومجموعة بروزر توقيذر الخيرية بصالة سبارك ببري. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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