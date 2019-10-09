استمرار ادخال الأطفال أقل من (5) أعوام في التأمين

أكدت هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم عن استمرار حملة إدخال الاطفال دون سن الخامسة تحت المظلة، واوضح مدير ادارة التغطية السكانية د. محمد احمد الهادي في تصريحات، ان الحملة تستهدف “240.444” طفل حيث تمت تغطية “174.032” طفل بنسبة تغطية “72%” حتى الآن.

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وأبان ان المتبقي “66412” طفلاً تعمل الهيئة على اكمال تغطيتهم بنهاية هذا العام، وأشار بحسب آخر لحظة، ان طريقة الإدخال تتم عن طريق المناديب بالاحياء ومكاتب التأمين الصحي بالمحليات السبع والمخيمات الميدانية التي تقيمها الهيئة يومياً، بواقع مخيم في اليوم بكل محلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)