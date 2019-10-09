(الثورية) تتوقع تأجيل التفاوض مع الحكومة

Advertisements

توقعت الجبهة الثورية تأجيل بدء التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة التي كان من المقرر إنطلاقها منتصف الشهر الجاري حسب وثيقة إعلان جوبا، مبينة أن التأجيل من أجل المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بعملية السلام.

وقال القيادي بالجبهة الثورية محمد إبراهيم في تصريح بحسب آخر لحظة، إن مكونات الجبهة الثورية توافقت على إختيار أسماء وفدها التفاوضي، مؤكداً إستمرار إجتماعاتها بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا التي إنطلقت في الرابع من أكتوبر الجاري حتى نهاية الإسبوع للخروج برؤية موحدة حول أجندة ومكان التفاوض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)