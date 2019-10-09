السماح لـ (الهايس) بالسفر للولايات

التاريخ: 09-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة وجهت وزارة مجلس الوزراء جهات الاختصاص بالسماح بسفر الحافلات “الهايس الشريحة” للولايات إعتباراً من يوم أمس الأول، بعد صدور قرار من وحدة النقل البري بإيقاف سفر “الهايس” الأسبوع المنصرم. Advertisements وقال الامين العام للنقابة العامة لعمال النقل البري والجوي والمواصلات، يوسف جماع بحسب آخر لحظة، إن القرار نُفذ إعتباراً من أمس الأول، فضلاً عن تعهد الوزير بحل مشكلة الهايس السفرية بصورة جذرية خلال شهر من الآن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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