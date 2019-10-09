“الحرية والتغيير” تُعلن عن بلاغات جديدة ضد “البشير”

أعلن رئيس الدائرة القانونية بـ “الحرية والتغيير” عمر الجميلابي، عن ترتيبات لتدوين بلاغات في مواجهة الرئيس السابق عمر البشير وبعض قادة النظام البائد الأسبوع المقبل.

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وقال إن الدائرة رصدت كل الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في العهد السابق، ودعا المواطنين لتبليغ الدائرة عن أي تجاوزات لفاسدين لدى مكتبهم بتجمع المهنيين والولايات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)