الكباشي: لن يتجرأ أحد ان يزايد على القوات المسلحة

قال عضو المجلس السيادي، شمس الدين الكباشي ان السلام من اولويات الفترة الانتقالية في البلاد, وأوضح الكباشي لدى مخاطبته ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاه، بمدينة الابيض، ان “مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت الى ضرورة التوصل الى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال “6” أشهر.

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ووقعت الحكومة في 11 سبتمبر الماضي على تفاهمات منفصلة مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال قيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت اجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف اكتوبر، على ان تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل.

وشدد الكباشي على ضرورة مواجهة المهددات التي تواجه البلاد، وضرورة التكاتف الى تجاوزها، ونوّه بحسب آخر لحظة، الى ان القوات المسلحة اسهمت في مسيرة التغيير، ولن يجرؤ احد ان يزايد على دورها في الدفاع عن الوطن وحمايته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)